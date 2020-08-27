美中緊張加劇 亞洲股市漲跌互見

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（法新社香港27日電） 北京對南海發射飛彈，且美國制裁24家與南海有關的中國企業，再度引發地緣政治憂慮。在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾即將發表重要政策演說前，亞股今天漲跌互見。

法新社報導，亞洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例攀升，致使投資人持觀望態度。美股標普500指數和那斯達克指數連續第4天收盤創新高，但不足以激勵亞股大漲。

亞洲市場情緒目前比本周早些時更加悲觀。彭博報導，一架美國U-2高空偵察機25日飛越中國解放軍黃海演習禁航區後，中國26日向南海發射4枚彈道飛彈，為解放軍演習的一部分。

美中雖陷當前緊張情勢，但目前勉強同意繼續雙方貿易談判，市場下個焦點將是鮑爾（Jerome Powell）27日在全球央行線上會議的演說，預計他將概述聯準會貨幣政策計畫。

東京股市日經225指數下跌0.4%，收23208.86點；香港恆生指數下滑0.8%，收25281.15點；上海證券交易所綜合指數上漲0.6%，收3350.11點。

首爾股市下跌逾1%，台北、新加坡及馬尼拉股市也收跌，但雅加達股市上揚0.6%，曼谷股市上揚0.3%，雪梨股市小漲0.2%，孟買股市微升0.1%。

© 2020 AFP