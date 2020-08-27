美唯一原民死囚伏法 納瓦荷族抗議自治權受侵犯

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（法新社華盛頓26日電） 美國聯邦目前唯一的原住民死刑犯伏法；死囚所屬的納瓦荷族自治區（Navajo Nation）稱死刑判決侵犯了他們的自治權。

獄方宣布，38歲的密契爾（Lezmond Mitchell）晚間在印第安納州特雷霍特區（Terre Haute）聯邦監獄中，以毒液注射受刑伏法。19年前密契爾因殺害一名年輕女孩和她的祖母遭定罪。

密契爾的律師表示，聯邦政府「長久以來對原住民司法不公，又添一樁」。

美國境內多數刑案都在各州法院審判，其中有些刑案獲授權適用死刑判決。聯邦法院可受理和審理最重大刑案或在州府管轄以外地區所犯下的刑案，諸如特定情況下在原住民保留區的犯案。

而聯邦法院鮮少判決死刑，甚至更少處決死囚。自1988年至今年7月，只有3名聯邦死囚伏法。

在美國總統川普執政下，聯邦政府時隔16年恢復執行死刑，於7月3名死囚伏法，另一名死囚尼爾森（Keith Nelson）預定本月28日行刑。

納瓦荷自治區官員援引1994年「美國原住民部落主權法」（law governing Native American tribal sovereignty）指出，密契爾一案，由於犯案現場在亞利桑納州納瓦荷自治區，被害人與密契爾本人都是原住民，當局理應獲得自治區的同意才能執行死刑。

納瓦荷族拒絕讓原住民被判死刑，受害人家屬早前也要求將密契爾判處無期徒刑。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP