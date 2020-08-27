韓國記者確診 國會議事堂關閉多位議員自主隔離

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（法新社首爾27日電） 韓國近來疫情復燃，一名攝影記者昨天採訪執政黨共同民主黨在國會舉行的會議後確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），國會議事堂今天關閉，多位國會議員也自主隔離。

韓國疾病管理本部通報，截至今天零時，韓國新增441起2019冠狀病毒疾病確診病例，是自3月初韓國爆發第一波大規模疫情以來，單日新增病例最多的一次。新增案例主要集中於首都圈。

在首都圈疫情升溫之際，一名攝影記者採訪在國會舉行的活動後得知周末曾見面的一名親戚確診，他隨後也接受篩檢，結果確診感染。

這名記者昨天上午採訪了在國會召開的共同民主黨最高委員會會議。共同民主黨代表李海瓚和院內代表金太年等執政黨高層都出席會議。

這名記者確診後，當局昨晚召開會議討論如何因應，決定從今天起暫停所有國會活動，國會議事堂及國會議員辦公大樓也都關閉。另有超過10名的共同民主黨高層決定接受檢測，並進行自主隔離；反對黨也取消原定的會議。

這名記者在26日的活動上接觸了約50人，其中32人是國會議員及政黨官員。

自疫情爆發以來，這是韓國國會第2次關閉。2月時，在一名活動與會人士確診後，國會也曾一度關閉。

韓國已連續14天單日新增確診人數達3位數，全國累計確診病例為1萬8706例，313人病故。

© 2020 AFP