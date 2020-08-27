颶風蘿拉登陸路易斯安那 墨西哥灣沿岸�v咧等

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（法新社美國查理斯湖27日電） 颶風蘿拉今天在美國南部路易斯安那州登陸，4級颶風的威力讓當局發出「無法倖存」的暴潮警告，並對數以十萬計的墨西哥灣沿岸地區居民發布疏散令。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）說，「超級危險的」蘿拉（Hurricane Laura）將給路易斯安那州（Louisiana）帶來每小時240公里的強風和暴洪。

電視畫面顯示，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）說颶風眼在當地時間凌晨1時登陸後不久，大雨襲擊沿海城市查理斯湖（Lake Charles）。

美國國家颶風中心稍早表示，蘿拉可能會對路易斯安那州與德州（Texas）沿岸地區掀起高達6公尺「無法倖存的暴風潮」，龍捲風還會在氣象系統的南部邊緣形成。

NHC說：「保護生命和財產準備工作應儘速完成。」

在26日到28日之間，墨西哥灣沿岸部分地區預估將出現13到26公分的降雨。

美國國家颶風中心說，暴潮可能沿部分墨西哥灣沿岸推進到64公里外的內陸地區，若高峰期間又遇上滿潮，海水將比一般水位高出4.5到6公尺。

德州州長艾波特（Greg Abbott）說，颶風蘿拉的威力是「前所未見」，並呼籲德州人「到安全的地方」。

他說：「財物可以再賺回來，生命丟了就回不來了。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2020 AFP