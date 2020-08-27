香港英文媒體外籍編輯簽證遭拒 港府加強箝制跡象

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港27日電） 香港英文網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）今天表示，旗下一名愛爾蘭新聞人員的簽證遭到當局拒發。新聞組織形容說，這是政府加強箝制媒體的另一跡象。

香港長期以來一直是重要全球媒體中心，但近來專制的中國當局擴大控制香港，其作為媒體避風港的名聲如江河日下。

隨着美中關係益趨緊張，記者也成為鎖定目標，兩國彼此驅逐記者或對人數設限，例如香港7月就拒絕「紐約時報」一名澳洲資深記者的簽證。

2018年，「金融時報」也曾發生類似事件，一名資深編輯與香港獨立派會談後，申請簽證續期遭拒。

但如今的最新案例卻涉及一家非美國媒體，發生在香港本地的新聞機構身上。

「香港自由新聞」表示，經過近6個月等待後，香港入境事務處在「未做任何官方解釋」情況下，拒絕麥固侖（Aaron McNicholas）的簽證。

麥固侖先前在彭博（Bloomberg）工作。

「香港自由新聞」總編輯葛倫迪（Tom Grundy）發布聲明說：「我們是地方新聞媒體，而可能成為我們編輯的是一位來自愛爾蘭的新聞人員，所以這不是受到美中貿易紛爭影響的報復措施。」

「我們似乎是因為報導中立、基於事實，而在新國安法的氛圍下遭到鎖定。」

香港入境事務處並未回覆媒體詢問，通常他們也不會評論簽證為何被拒。

香港去年發生長達數月的大型民主抗爭之後，北京6月底做出回應，通過範圍廣泛的港區國安法。

本月稍早，警方援引港區國安法逮捕香港「蘋果日報」創辦人黎智英，並以涉嫌「勾結外國勢力」為由展開調查，還大舉搜查香港蘋果日報辦公室。

港區國安法條文之一，就是要加強監督外國媒體。

在中國大陸，外國記者簽證被拒、遭當局騷擾或被迫離境事件時有所聞，但拜商業環境與公民自由所賜，香港數十年來都是國際媒體的區域神經中樞。

「紐約時報」、「美國有線電視新聞網」（CNN）、「彭博」、「華爾街日報」、CNBC、「金融時報」（）與法新社等等，都是在香港有重要據點的國際媒體。

但紐時今年7月表示，因擔心港區國安法，加上多名人員在取得簽證方面難度突然增加，將把1/3的駐港人員遷到韓國。

香港外國記者會（The Foreign Correspondents' Club）也說，多家媒體面臨「高度不尋常」的簽證發放延誤，當局尚未提出解釋。

其實早在港區國安法伸出黑手之前，香港的新聞自由排名已經一年不如一年，2009年，香港新聞自由被「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）排名為全球48，今年更落到80名。

「無國界記者組織」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，「香港自新聞由」簽證遭拒事件，是港區國安法制定後，「近來新聞自由加速低落的另一個跡象」。

© 2020 AFP