4級颶風蘿拉將襲德州路州 美警告將掀暴潮與龍捲風

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（法新社美國查理斯湖26日電） 颶風蘿拉增強為4級颶風，今天朝美國南部路易斯安那州與德州迅速前進，國家颶風中心警告蘿拉將掀起「讓人存活不了」的暴潮，當局對數以十萬計的墨灣沿岸居民發布疏散令。

總部設在邁阿密的美國國家颶風中心（National Hurricane Center）說，颶風蘿拉（Hurricane Laura）風速每小時230公里，預計將在今晚或明天凌晨在墨西哥灣沿岸地區登陸。

蘿拉是「超級危險」的4級颶風，依沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）強度為第2高，美國國家颶風中心說，蘿拉可能會對路州與德州沿岸地區掀起最高6公尺的暴潮與狂風，還會引發暴洪並可能掀起龍捲風。

美國國家颶風中心說，蘿拉將掀起「讓人存活不了的暴潮，引發破壞性大浪，將對德州海緣州立公園（Sea Rim State Park）到路易斯安那州因特拉科斯特爾城（Intracoastal City）之間沿岸地區造成嚴重損害」。

暴潮將侵襲墨西哥灣沿岸深達64公里的內陸地區，若高峰期間又遇上滿潮，海水將比一般水位高出4.5到6 公尺。

德州州長艾波特（Greg Abbott）說：「颶風蘿拉的威力為前所未見，德州人現在必須採取行動，疏散到安全的地方並保護自己。」

艾波特說：「從這場風暴的各種條件看來，沒有人存活得了，我敦促東南部的德州人趁着還可以逃命的最後幾個小時，趕快疏散。」

他說：「財產可以賠償，但你的生命不行。」

總統川普呼籲蘿拉路徑上的民眾，「聽從當地官員的指示」。他在推特寫道：「蘿拉是非常危險且快速增強的颶風。我領導的聯邦政府依然全力與州和地方緊急事務管理官員密切交涉中。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP