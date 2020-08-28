亞洲主要股市多收高 Fed暗示維持低利率政策

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（法新社香港28日電） 由於投資人預期，美國利率停留在超低水準的時間將儘可能久，促使亞洲主要股市今天收盤多數上漲。但日本首相安倍晉三傳出將因健康理由請辭，日本股市今天應聲收黑。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，央行可能不急於拉低通貨膨脹率，甚至會容忍超過央行的2%目標。

他說，聯準會將改采平均通膨目標政策，納入物價漲幅疲軟時期因素，且新架構將維持「一段時間」。這暗示美國借貸成本低廉時代在可預見的將來仍將維持。

鮑爾還表示，由於聯準會為達成低失業率採取的政策未能刺激通膨升溫，因此央行目前將朝向「就業極大化」目標努力，準備好動用「所有各方面工具來支持經濟」。

儘管聯準會最新行動符合外界普遍預期，美國股市投資人仍報以正面回應。道瓊指數昨天收漲，距離收復今年所有跌幅近在咫尺；標普500指數則連續第5個交易日收在歷史新高。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）分析師許長泰指出：「在近期缺乏新的樂觀經濟消息之下，（聯準會）這份聲明應該會鼓舞投資人信心。」

上海股市今天收盤勁揚1.6%，香港股市收高0.6%，新加坡股市收漲0.8%，首爾股市收高0.4%，威靈頓和孟買股市也收紅。

由於媒體事前報導，日本在位最久首相安倍晉三因健康問題準備辭職，東京股市今天收盤下滑1.4%。安倍也在盤後召開記者會宣布，因舊疾潰瘍性大腸炎複發決定請辭首相。

雪梨股市今天收低0.9%，台北股市收跌0.5%，吉隆坡、曼谷和馬尼拉股市也全數收黑。

© 2020 AFP