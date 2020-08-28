塑膠垃圾回收遭傾倒焚燒 不肖業者鑽漏洞牟暴利

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（法新社倫敦27日電） 國際刑警組織今天公布報告，塑膠廢棄物激增情況勢不可擋，而犯罪集團正從中獲利。這些廢棄物由富裕國家輸往亞洲，原本應該回收，卻遭焚燒和任意傾倒，反而污染環境。

國際刑警組織（Interpol）指出，塑膠消耗量過去10年暴增，光是2018年就製造出3.6億公噸的廢棄物，主要來自較為富裕的國家。

一般認為，每年至少有800公噸的塑膠最終流入大海。

部分國家已制定回收目標，歐洲回收率提高到30%以上，國際刑警組織報告指出，此舉反而對有利可圖的廢舊塑料市場具有推波助瀾作用，預計到了2022年這個市場總值將高達503億6000萬美元。

但國際刑警組織表示，此舉也引來不肖業者從難以監管的回收產業中獲利，還說查出這些業者如何鑽法規漏洞，有「迫切」必要性。

總部位於法國的跨國打擊犯罪組織國際刑警組織表示，有組織的犯罪集團利用合法污染管理業者作為幌子，實際上從事非法勾當，這些廢棄物犯罪造成了環境破壞，甚至謀殺等行為。

國際刑警組織環境合規暨執法委員會顧問委員會（Environmental Compliance and Enforcement Committee Advisory Board）負責人麥唐納（Calum MacDonald）透過聲明表示：「全球塑膠污染是地球今日最無所不在的環境威脅，正確地加以規範和管理，對全球環境安全來說至關重要。」

這份由40個國家提供資料所撰寫的報告指出，許多回收目標無法驗證成功與否，主因在於無法看到廢棄物是否確實回收。

這種情況在沒有能力處理自己國內廢棄物，且難以執行規管的國家特別值得關注。

國際刑警組織表示，廢棄物幾個主要目的地國家通報廢棄物不當處理的比例相當高，如印度高達87%，印尼83%，馬來西亞則為57%。

報告指出：「這些數字顯示，出口國可能替他們的塑膠廢棄物造假高回收率，實際上這些運往海外的塑膠被如何處置，仍有高度不確定性。」

中國2018年初對廢棄物進口加強限制後，近2年來，主要來自歐洲、北美等地家庭與超市的廢棄物，遭非法運送至南亞和東南亞國家的運量已激增。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP