巴威颱風登北韓 金正恩：災損有限

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（法新社首爾28日電） 巴威颱風（Typhoon Bavi）也在北韓造成災情，吹倒了首都的路樹。不過北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩宣稱，北韓「幸運」地只蒙受有限災損。

一度被列為強台等級的巴威颱風，本周直逼朝鮮半島，當接近北韓的時候引起嚴重釀災的憂慮。

平壤路樹遭強風連根拔起，被金正恩當做政績樣板的「未來科學家大街」（Mirae Scientists' Street）路樹也未倖免。

官方媒體影像顯示，南部沙里院市（Sariwon）一棟建築物的部分外牆遭吹毀。

不過北韓中央通信社（KCNA）並未報導有任何死傷，而金正恩在視察平壤西南方農耕地區時，樂觀評估颱風損害。

中央通信社引述金正恩的話說，災損情形「小於預期」； 並說，他原本「非常擔心」，結果「是幸運的」。

「勞動新聞」（Rodong Sinmun）今天刊登的照片顯示，金正恩手拿玉米棒，和官員討論情況。

巴威颱風26日晚間到27日侵襲北韓，官媒近乎是直播颱風路線和威力，有時會在例行節目上插播天氣預報和警訊，並播放數小時內拍攝的畫面。

這在北韓極為不尋常，徹夜播報可能也是前所未有，通常北韓的廣電播放作業會在午夜前結束。

由於北韓基礎設施陳舊，天災帶來的衝擊往往比對南韓更甚。 （譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

© 2020 AFP