拜登批川普激化社會動亂、未能保護人民

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（法新社華盛頓27日電） 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天對總統川普發動攻擊，指稱川普正在激化因警方暴虐和種族不公引發的動亂，還說川普未能保護美國人民。

29歲非裔美籍男子布雷克（Jacob Blake Jr）23日在威斯康辛州基諾沙（Kenosha）遭警方從背後近距離連開數槍，再度掀起美國社會動蕩。拜登透過聲明表示，川普「連承認美國存有種族不公的問題都拒絕」。

這起槍擊案引燃全國怒火，基諾沙連續3晚暴力頻傳，25日晚間2名抗議民眾遭人開槍擊斃，加劇緊張情勢。

一名17歲白人少年已因涉嫌謀殺被捕，川普宣布將派聯邦部隊前往基諾沙以「恢復法治和秩序」。

副總統彭斯（Mike Pence）昨天警告觀看共和黨全國代表大會的民眾，稱他們「在拜登治理下的美國不會安全」。

拜登予以反擊，表示過去在他的看守下並沒有發生這種致命暴力事件，未來在他的總統任內也不會發生。

拜登表示，「我們現在見證的這場暴力事件是發生在唐納．川普任內，並非在我任內」，還說至今尚未對布雷克槍擊案公開發表談話的川普，對這場危機視若無睹。

拜登說：「（川普）沒有想要平息怒火，反而火上加油。在他眼中，暴力並非問題，而是政治策略，暴力愈泛濫，對他愈好。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP