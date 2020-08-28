是否制裁白俄羅斯總統 歐盟意見分歧

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（法新社柏林28日電） 已執政26年的白俄羅斯總統魯卡申柯在被指舞弊的大選中獲得壓倒性勝利，引爆示威潮。歐盟國家對於是否要因魯卡申柯鎮壓抗爭的作法而將其列入制裁對象，意見分歧。

法新社今天報導，針對涉及白俄羅斯選舉舞弊和暴力鎮壓反對派抗議的人物，歐盟國家正研擬一份名單，以實施凍結資產和入境禁令。官員指出，這份名單可能包括大約20名制裁對象，但白俄羅斯鄰國立陶宛等國則主張增加制裁人數。

由於須經法律查核，最終制裁名單還需要一段時間才會正式通過並公布，不過正在德國柏林召開的歐盟會員國外長會議對將魯卡申柯（Alexander Lukashenko）納入制裁名單是否有助益，看法分歧。

立陶宛外長林克維丘斯（Linas Linkevicius）在柏林告訴記者，「我認為應將他列入名單」；並說，歐盟必須「加速行動…目前的情況前所未見，令人無法忍受」。

捷克外交部長派提塞克（Tomas Petricek）雖同意魯卡申柯應被制裁，但認為應先保留，「一旦我們發現白俄羅斯情勢並無正面發展」，稍後再採取這項作法。

至於盧森堡外長艾索柏恩（Jean Asselborn）則警告，不可制裁魯卡申柯，以免使透過歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe）促成談判的行動遭遇阻礙。

派提塞克表示，歐盟各國外長要求歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在9月24日下次外長會議前，擬妥制裁名單。

白俄羅斯8月9日舉行總統大選後，魯卡申柯聲稱贏得8成選票、連任成功。然而民眾不相信選舉結果，直指魯卡申柯涉及舞弊，自此爆發大規模抗議。

路透社今天引述白俄羅斯通訊社（BELTA）報導，魯卡申柯揚言，一日歐盟實施制裁，他將切斷取道白俄羅斯的通路，並抵制立陶宛各港口。（譯者：侯姿瑩/核稿：張佑之）

© 2020 AFP