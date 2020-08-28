白俄選後動蕩 蒲亭矢言會軍事支持白俄總統

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（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天矢言會軍事支持白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），呼籲應和平解決白俄總統大選後引發的動蕩和示威。

在8月9日的總統大選後，魯卡申柯聲稱贏得8成選票、連任成功。然而民眾不相信選舉結果，直指魯卡申柯涉及舞弊，自此爆發大規模抗議。

雖然這位65歲的白俄強人選前和蒲亭關係惡化，但蒲亭今天承諾軍事支持白俄，並表示倘若情勢持續惡化，俄國已組建好的執法儲備隊將部署到白俄。

蒲亭說：「除非情勢開始失控，否則不會派上用場。除非極端分子…開始對車輛、民宅與銀行縱火，開始佔據政府行政大樓等。」但蒲亭也承認白俄有些問題，「否則民眾不會走上街頭」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，白俄是個「主權獨立國家」，俄國應避免涉入危機；波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）也表示，俄國介入將違反國際法，白俄應該由他們的人民自由決定命運」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP