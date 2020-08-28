美國防長訪帛琉 指責中國破壞太平洋區域穩定

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（法新社帛琉科羅28日電） 美國國防部長艾斯培今天訪問太平洋島國帛琉時，指控中國在太平洋地區?破壞穩定」。帛琉總統雷蒙傑索也表示，中國在太平洋地區積極擴張勢力。

艾斯培（Mark Esper）來到小國帛琉展開3小時旋風訪問，此行展現華府試圖反制北京在人口稀少但戰略上重要的太平洋島國間擴大影響力。

艾斯培表示，美國和帛琉都抱持追求自由的共同價值；而在自由之下，「所有國家都遵守和平和共榮的規範與準則」。

艾斯培說：「這在今日格外重要。由於中國不斷在區域採取破壞穩定的行動，我們持續與盟邦和夥伴合作，以保護這套國際秩序免於中國威脅。」

北京近年在太平洋地區成功擴展勢力，去年說服索羅門群島（Solomon Islands）和吉里巴斯（Kiribati）和台灣斷交、與中國建交，使得台灣在太平洋地區只剩4個邦交國，在全球則僅餘15個邦交國。

位在菲律賓東方約1500公里處、人口僅2萬2000的帛琉，雖面臨中國施壓要求與台灣斷交，但在總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）領導下，帛琉持續與台灣和美國保持密切關係。

雷蒙傑索今天對記者表示，他理解為什麼中國爭取到一些島國的支持。「他們提供借貸資金，並把錢投入許多太平洋島國的經濟，這不是秘密。」

艾斯培透露，他與雷蒙傑索還討論到有必要尊重「各國主權，不分國家大小」。雷蒙傑索則說，他樂見美國在印太地區擴大駐軍。

帛琉雖是獨立國家，但並無軍隊，而是與華府簽訂協議，由美國負責帛琉國防。美國計畫在帛琉建立一座軍事雷達設施，但因爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，帛琉為防疫，使得雷達興建工程暫停。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP