美警朝非裔背後開槍 示威者湧向華府

(法新社華盛頓28日電) 美國白人警察射擊非裔男子布雷克(Jacob Blake)事件,再度激起對於警察暴行的憤怒,並引發體育界抵制,反種族主義示威者計畫今天湧上美國首都華府街頭遊行。

美國民權鬥士馬丁.路德.金恩(Martin Luther King Jr.)1963年8月28日在華府發表名為「我有一個夢」(I have a dream)的歷史性演說。華府街頭今天可望有數萬名示威者發起遊行,以記念這項演說發表57周年。

華府市區昨晚有數百名示威者聚集,抗議美國總統川普獲共和黨提名競選連任。目前工人已用三夾板覆蓋商店櫥窗,還有大批警察封鎖街道。

這次示威名為「把你壓住我們頸部的膝蓋移開」(Get your knee off our necks),指涉的是美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月在明尼蘇達州阿波利斯市(Minneapolis)遭一名白人警察壓頸致死案,結果引起美國數十年來最全面的社會動亂。

正當佛洛伊德之死掀起的示威漸趨平息之際,美國民眾的怒火在23日重新燃起。布雷克當天在威斯康辛州基諾沙市(Kenosha)遭警方在背部連開多槍。

根據布雷克的律師,他存活下來且住院治療,但可能永遠無法再行走。

© 2020 AFP