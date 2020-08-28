讓基督城槍案兇手回澳洲服刑 坎培拉態度開放

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（法新社雪梨28日電） 紐西蘭法院判處基督城清真寺槍案的兇手終身監禁後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，坎培拉當局對於把這名生於澳洲的兇手送回澳洲服刑，抱持開放態度。

白人至上主義者塔倫（Brenton Tarrant）去年攻擊基督城（Christchurch）2座清真寺，造成51名穆斯林朝拜者死亡，昨天被判終身監禁，不得假釋。

就在判決宣布後，紐西蘭副總理皮特斯（Winston Peters）表示，29歲的塔倫應移交澳洲監獄服刑。

皮特斯說：「伊斯蘭群體及全紐西蘭已經承受很多了，不須再支付監獄鉅額花費，讓他安全待在我們的監獄裡。」

澳洲總理莫里森表示，他並沒有收到移交塔倫的要求，但已準備好與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）討論相關可能性。

莫里森告訴第7頻道電視台（Seven News）：「不論他是要監禁在澳洲或紐西蘭，看，我們對那個議題是很開放的。」

「這些決定顯然影響很大。紐西蘭總理和我會討論這些問題。」

莫里森表示，要決定塔倫的未來，生還者及喪親家庭的期望是最重要的。

他說：「我們最關心的是那些受影響家庭的看法，我們想要為他們做對的事。」

塔倫曾在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）格拉夫頓鎮（Grafton）擔任健身教練，2017年搬到紐西蘭，很快便開始計畫攻擊穆斯林團體。

© 2020 AFP