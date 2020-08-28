MLB球員罷賽反歧視 7場比賽延期

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（法新社紐約27日電） 近日發生在美國威斯康辛州，非裔人士遭警察從背後槍擊的事件讓運動員群起罷賽，美國職棒大聯盟MLB今天有7場比賽因此延期。

MLB紐約大都會原定今天在主場迎戰邁阿密馬林魚，全隊在史密斯（Dominic Smith）和韓密爾頓（Billy Hamilton）帶領下，沒有熱身就上到球場。

兩隊離開休息區並脫帽默哀42秒，紀念MLB史上第一位非裔球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson），隨後離開球場。今年的傑基羅賓遜日（Jackie Robinson Day）因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延到今天。

當球員回到休息區時，一件「黑人的命也是命」（Black Live Matters）T恤被放置在大都會主場花旗球場（Citi Field）的本壘板上。

不久後，一段影片流傳開來，大都會總經理範維格南（Brodie Van Wagenen）在影片中批評MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred），稱他在球員對社會不公運動採取行動時還「搞不清楚狀況」。

路透社報導，範維格南的批評源於曼佛瑞德希望大都會今天能罷工1小時，然後讓大都會與馬林魚的比賽能夠照常進行。

影片曝光沒多久後，曼佛瑞德否認企圖「以任何方式阻止球員以不出賽來表達自己的想法，我也沒有向任何球團人員或球員，提出以任何其他形式來抗議的建議」。

幾乎是在同時，範維格南在聲明中表示，罷工1小時是大都會營運長威爾彭（Jeff Wilpon）的主意，他說：「我不該莫名把氣發泄在MLB主席身上。」

除了大都會和馬林魚之戰，還有奧克蘭運動家客場挑戰德州遊騎兵、明尼蘇達雙城作客底特律老虎、費城費城人客場對上華盛頓國民、科羅拉多洛磯卯上亞利桑納響尾蛇、波士頓紅襪對戰多倫多藍鳥、巴爾的摩金鶯與坦帕灣光芒之戰，一共7場比賽延期。

© 2020 AFP