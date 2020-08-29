川普新罕布什爾州造勢演說 痛批拜登智商低

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（法新社曼徹斯特28日電） 美國總統川普今天在新罕布什爾州發表選舉造勢演說，狠狠侮辱民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），批評他「智商低」，且幾乎沒有意識連自己還活着都不知道。

川普整場演說強化他的選戰策略，將自己描繪成保衛美國、對抗社會主義騷亂的捍衛者。

昨晚川普在白宮的共和黨全國代表大會發表演說，警告「拜登治理下的美國，沒有人會安全」，他今天繼續在演說中針對民主黨人治理下的生活，發表大量誇張且不正確的描述。

川普向聚集在新罕布什爾州曼徹斯特（Manchester ）機場的群眾表示，他確信自己會在11月3日總統選舉勝選。

他對高呼口號的支持群眾問道：「有人有任何疑慮嗎？」

川普提到曾長年擔任聯邦參議員的前副總統拜登，「我會輸給一個低智商的人。我不想這樣。『愛睏喬』（Sleepy Joe），我不想這樣。這傢夥連自己還活着都不知道」。

川普大致與昨天在白宮所言相同，聲稱會獨力保護國家免受民主黨無政府主義者的荼毒。

他再度表示，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已經獲得控制。疫情迄今奪走逾18萬美國人性命。

「擋在美國人民和左翼暴徒之間的只有我們。如果你想從暴徒手中救回民主，你就必須投票打敗一位糟糕至極的候選人。」

74歲的川普形容77歲的拜登「軟弱」，且是「民主黨派出歷來最糟糕的候選人」。

川普也和以前一樣，對終身信奉天主教的拜登做出不實指控，宣稱拜登「反對上帝」。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP