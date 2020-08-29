巴西擴大強暴墮胎規定 強迫告知超音波可見胎兒

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（法新社裡約熱內盧28日電） 巴西政府今天擴大性侵受害者尋求墮胎的條件，其中一項規定是，醫療人員必須告知受害女性，她可以透過超音波看到胚胎或是胎兒。

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的衛生部公布新規，還包括不管受害女性意願如何，遭性侵「一定要報案」，而且受害人一定要「鉅細靡遺」告訴醫師事發經過，以及她必須被「明確警告」，倘若沒有證據證明，她會因詐欺或非法墮胎而遭到起訴。

巴西法令規定，只有3種情況下可以合法墮胎，即性侵懷孕、胎兒無腦症或危害母體健康。

即使是上述條件，對這個拉丁美洲最大國家的宗教團體來說都爭議。巴西的保守派天主教和基督教福音派的勢力龐大。

代理衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）公告新規前，本月稍早1名10歲女孩遭叔叔性侵懷孕，卻在家鄉聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）要求墮胎遭拒，引發國內激烈反彈。

這名女孩最後飛往東北部城市雷西夫（Recife）接受手術。醫院外迎接她的是極右派活躍人士與政治人物激烈示威，因為一名極右派活躍人士擅自非法在網路上公告女孩身分與手術醫院。

巴西政府這項新規一公告，立即引發支持墮胎團體反彈。

左派議員醫師費加利（Jandira Feghali）在推特（Twitter）上寫道：「我向國會提出一項法案企圖擋下衛生部新法規，這項規定是合法墮胎的障礙，也對受害女性構成精神暴力。」

包括費加利在內等下議院16名議員，寄發連署信函給聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet），呼籲她介入以保障巴西婦女人權。

© 2020 AFP