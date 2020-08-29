武漢肺炎全球逾2479萬例確診 近84萬人不治

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（法新社巴黎29日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日11時（台灣29日晚間7時），全球至少83萬8271人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2479萬5760人染疫。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少1597萬6700人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球28日通報新增5751人病歿、28萬7081起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1177死）、印度（1021死）、巴西（855死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬1779人病故、591萬8381例確診，至少211萬8367人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（11萬9504人喪生、380萬4803人染疫）、墨西哥（6萬3164人喪生、58萬5738人染疫）、印度（6萬2550人喪生、346萬3972人染疫）及英國（4萬1486人喪生、33萬1644人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計27萬1686死、713萬7854例確診；歐洲累計21萬4884死、389萬8042例確診；美國和加拿大累計19萬924死、604萬5739例確診。

亞洲累計9萬5137死、497萬9953例確診；中東地區累計3萬5902死、147萬4828例確診；非洲累計2萬9097死、123萬662例確診；大洋洲累計641死、2萬8690例確診。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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