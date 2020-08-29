法國里昂運鈔車遭搶 被劫走3億元

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（法新社裡昂28日電） 法國東南部城市裡昂今天發生運鈔車搶案，數名武裝搶匪攻擊一輛裝甲運鈔車，劫走900萬歐元（約新台幣3.15億元），所幸無人傷亡。

這起事件據信是法國自2009年以來金額最大的類似搶案，那年搶匪穆蘇林（Toni Musulin）劫走1160萬歐元，但警方後來尋回大部分金額。

在今天的搶案中，運鈔車從里昂的法蘭西銀行（Bank of France）分行駛出，於當地時間早上9時左右遭數名武裝搶匪攻擊。

檢方在聲明中表示，運鈔車屬於魯密斯（Loomis）保安公司，事發時車上人員都沒有受傷，「但損失金額高達900萬歐元」。檢方還說：「搶匪犯案後立刻逃離現場。」

根據當地報導，兩輛廂型車將運鈔車前後包夾，搶匪威脅駕駛、搶走現金後，分別開着兩輛車逃離現場，之後發現這兩輛車遭遺棄焚毀。

魯密斯執行長特雷希（Michel Tresch）告訴法新社：「這起大膽的攻擊就發生在市中心。最重要的是，運鈔人員安全脫身。」

魯密斯工會成員說，3名護鈔人員受到極度驚嚇，將於31日接受心理醫生的治療。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP