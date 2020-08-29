瑞典反伊斯蘭分子焚燒可蘭經 引發街頭暴力抗議

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（法新社斯德哥爾摩28日電） 瑞典極端右翼群眾今天聚集南部城市馬爾默（Malmo），公然焚燒伊斯蘭教經典「可蘭經」，引發至少300人上街抗議，焚燒輪胎並朝警方投擲石塊。

在此之前，瑞典當局阻止1名反穆斯林丹麥政治人物參加一場焚燒可蘭經的集會。

根據警方和當地媒體報導，約300人聚集在馬爾默街頭，隨着夜幕低垂，現場暴力情況加劇。

警方發言人向瑞典小報「快報」（Expressen）表示，這起示威活動與今天稍早極右翼群眾焚燒可蘭經有關。

丹麥極右派政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）原本計畫前往馬爾默，在反伊斯蘭教活動現場演說。今天也是穆斯林每周五的主麻日聚禮。

但瑞典當局在帕魯丹抵達前先發制人，宣布他已被禁止入境瑞典2年。帕魯丹稍後在馬爾默附近被捕。

馬爾默警方發言人向法新社表示：「我們懷疑他將在瑞典境內犯法。他的行為也存有對社會構成威脅的風險。」

但帕魯丹的支持者仍繼續參加集會，3人因煽動種族仇恨遭逮捕。

帕魯丹去年焚燒以培根包裹的可蘭經，引起媒體注意。豬肉對穆斯林來說是不潔之物。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP