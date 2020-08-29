蒲亭矢言出兵白俄提供協助 歐盟呼籲勿干預內政

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（法新社柏林28日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）矢言會提供軍事協助白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）後，歐洲聯盟今天呼籲俄國不要干預白俄羅斯事務。

白俄羅斯爆發前所未見的大規模抗議，要求魯卡申柯下台。歐盟各國外交首長在德國柏林討論白俄羅斯政治危機時，白俄羅斯總統魯卡申柯指控西方國家為了削弱俄國的勢力，企圖將他推翻。

在此同時，鄰國烏克蘭向面臨政府鎮壓而逃亡的白俄羅斯人民提供庇護。烏克蘭2014年發生血腥抗議，將自己親俄的領導人趕下台。

8月9日的白俄羅斯總統大選官方結果顯示，魯卡申柯以約80%選票贏得連任，但歐盟不接受這個選舉結果。歐盟以選舉舞弊和暴力鎮壓抗議者為由，準備對白俄羅斯實施制裁。

魯卡申柯常被稱為「歐洲最後的獨裁者」，抗議民眾要他下台並重新選舉的大規模示威已維持好幾周。蒲亭昨天表示，他準備好派軍隊穩定白俄羅斯政局。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「我聽俄國說過好多次，這是白俄羅斯的內政，他們不希望外力介入。我想這番話也適用在他們身上。」

他還說：「只有白俄羅斯人民才能決定自己的未來。」他也呼籲俄國「尊重白俄羅斯人民的意願和民主選擇」。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）

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