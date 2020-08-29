警槍傷非裔男成癱 華府萬人示威抗議種族不公

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（法新社華盛頓28日電） 美國非裔男子布雷克日前遭白人警察連開7槍，造成半身不遂，掀起新一波席捲全國的抗議浪潮；數以萬計示威群眾今天湧上首都華府街頭，要求結束種族不公和警察暴力執法。

抗議群眾湧入華盛頓特區的國家廣場（National Mall）參與大規模遊行，以紀念美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）1963年8月28日發表歷史性演說「我有一個夢」57周年。

這場示威名為「把你壓住我們頸部的膝蓋移開」（Get your knee off our necks），指的是美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死，結果引發美國數十年來最廣泛的社會動亂。

在佛洛伊德追悼會上致悼詞的黑人民權運動領袖牧師夏普頓（Al Sharpton）告訴群眾，是與美國展開「新對話」的時候了。

他說：「我們必須展開對話，談談種族主義、偏執、仇恨，以及你們為何能在我們哀求你們放我們一馬時，將膝蓋壓在我們脖子上。」

佛洛伊德、布雷克（Jacob Blake）和26歲非裔女子泰勒（Breonna Taylor）的親友強忍悲痛情緒，輪番上台對大批群眾發言，台下觀眾則反覆呼喊受害者姓名作為回應。肯塔基州的路易維爾市（Louisville）警察3月展開緝毒行動時，使用不敲門搜索令破門闖入泰勒的公寓，開槍將她擊斃。

布雷克的姊妹韋德曼（Letetra Widman）向群眾喊話：「大家必須挺身而出，必須奮鬥，但不是要製造暴力與亂象，而要自愛。」

金恩的兒子馬丁．路德．金恩三世（Martin Luther King III）在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）台階發表演說，敦促美國人繼續為平權奮鬥，也別忘了不惜代價在11月總統大選投票，擊敗現任總統川普。

金恩三世頂着悶熱高溫，不時用手抹去額上的汗水，他告訴群眾，「我們正朝着美國這條崎嶇但正確的正義之路往前邁進一步」。

金恩三世的孫女、12歲的尤蘭達（Yolanda King）也上台說話，她告訴全國年輕人，他們將成為「永遠根除制度性種族主義的一代」。

成千上萬人自黎明起便開始湧入活動現場，許多人攜家帶眷，受到疫情影響，人人都必須戴口罩，但由於人數過多，不得不放棄測量體溫的措施。

在眾人發表演說後，示威群眾遊行到附近的金恩紀念中心（Martin Luther King Jr. Memorial）。

46歲的非裔女子哈維（Karisha Harvey）高舉一張海報，上頭描繪的是哭泣的自由女神，懷裡抱着裹在美國國旗內、嚎啕大哭的嬰兒。

哈維告訴記者：「非來不可。」

與她同齡的白人好友史密斯（Cortney Smith）則說：「我已對每周聽到有黑人在街頭遭擊斃的消息感到厭倦。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP