黑豹主角查維克博斯曼結腸癌病逝 享年43

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（法新社洛杉磯28日電） 公關今天證實，漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）因結腸癌病逝，享年43歲。

查維克博斯曼從未公開談論他的病情，而且持續拍好萊塢大片。

他的社群媒體帳號上聲明說：「查維克是真正的鬥士，一路努力不懈，帶給大家許多非常喜愛的電影。」

「從『黑白正義』（Marshall）到『誓血五人組』（Da 5 Bloods）、奧古斯特威爾森（August Wilson）的『雷尼大媽的黑臀』（Ma Rainey's Black Bottom，暫譯）及其他多部作品，都是在無數的手術和化療期間拍攝。演活『黑豹』中的國王帝查拉（King T'Challa），是他演藝生涯的一大榮幸。」

查維克博斯曼飾演帝查拉一角，最先出現在2016年電影「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War），他2年後再演出「黑豹」與「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War），以及去年的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame ）。

© 2020 AFP