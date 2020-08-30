印度疫情升溫 為救經濟仍放寬封鎖令

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（法新社新德里30日電） 印度今天通報，過去24小時新增7萬8761起2019冠狀病毒疾病病例，創下全球單日確診新高紀錄。雖然確診和死亡案例持續激增，但當局苦於經濟壓力，昨天仍進一步放寬防疫封鎖令。

目前印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例增速高居全球之冠，累計已逾350萬例確診，僅次於美國和巴西。印度已有超過6萬3000人病故。

但印度政府同時面臨開放經濟的壓力。自3月印度首度實施全國防疫限制令以來，已有數以百萬計的民眾失去工作。

印度內政部表示，下月起將開放100人以下的文化、娛樂、運動和政治活動，與會者須佩戴口罩、保持社交距離。

另外，各大城市的地鐵服務將「分級」重啟。之前孟買、新德里等巨型都市已深受冠狀病毒衝擊，現在規模較小的城市與鄉村地區病例也激增。

政府的防疫新準則仍要求各級學校關閉，但學生如有必要，可自願到校園與教師見面。

印度預計下月舉行醫學院和工學院入學考試，約200萬名考生將出席應考，雖然學生集體請求延後考試，政府仍不同意。學生說他們害怕在考場染疫，但當局表示會實施特殊防疫措施。

印度政府也說，除了已通報出現群聚案例的「封鎖區」，每個省分還可個別實施封鎖令。近幾周已有數個省分因病例增加，而實施更嚴格的防疫措施。

現在印度每天增加超過7萬起病例，專家表示，擁有13億人口的印度疫情要達到頂峰，可能還得等好幾周。

© 2020 AFP