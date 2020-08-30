因疫情關半年 紐約大都會藝術博物館重新開放

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（法新社紐約29日電） 開心高舉雙手、鼓掌、迫不及待地排隊等買票，美國紐約大都會藝術博物館今天重新開放，氣氛一片歡欣。對許多紐約人而言，這是因疫情悶快6個月之後，生活逐漸回歸正軌的跡象。

擔任公關工作的39歲小姐史卡利（Michelle Scully）受訪表示：「我是所有博物館的大粉絲，很開心能來到這裡。」

她告訴法新社：「這真的是這座城市的重大時刻，就像是生活回歸正軌了。」

她說，紐約「是世界上最棒的城市，而我們人在這裡，我們不會去任何地方，它會比以前更好」。

出生於加拿大的史卡利和數百人一起耐心排隊，也遵守大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）的新防疫規範：戴口罩、量體溫、單向前進參觀。

排隊民眾都掩不住喜悅，一名偕太太前來的34歲皇後區（Queens）居民馬蒂內提（Chris Martinetti）說，夫妻倆5年前就是在這裡邂逅，這裡也是「我們最愛造訪的地方」。

帶着4歲和9歲女兒從鄰州康乃狄克來朝聖的塞繆爾（Tracy-Ann Samuel）則說，她等不及要再被「美麗的藝術包圍了」。

眼睜睜看着法國羅浮宮等歐洲多座博物館陸續開放，大都會藝術博物館幾周來如坐針氈，因為在紐約染疫身亡人數超過2萬3600人的情況下，博物館遲遲無法獲准開放，直到本周才有現代藝術博物館（Museum of Modern Art, MoMA）打開大門，但容客數只能是平時的25%。

大都會藝術館今天則只接受7000至1萬人參觀，比過去星期六動輒3至4萬減少許多。預料接下來數個月都會維持這樣的人數限制。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP