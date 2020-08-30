湖人雙星合轟79分 淘汰拓荒者挺進季後賽次輪

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（法新社邁阿密29日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人戴維斯、詹姆斯今天共轟下79分，以131比122擊敗波特蘭拓荒者，挺進季後賽次輪，相隔8年再度贏下系列賽，後續將與雷霆、火箭間勝方交手。

西區頭號種子的湖人賽前在季後賽首輪系列賽取得3比1領先，今天與第8種子拓荒者進行第5戰。

拓荒者今天開賽一度佔上風，而湖人隨後拉出一波13比0攻勢反超，加上戴維斯（Anthony Davis）及詹姆斯單節各拿下10、12分，湖人首節以35比31領先。

拓荒者次節靠着「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、麥卡倫（CJ McCollum）、塞門斯（Anfernee Simons）輪番在外線開火，一度超前，湖人第3節外線火力升溫，戴維斯、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）接力飆進三分球，湖人一度將差距拉開至雙位數。

湖人帶着8分領先進入決勝節，拓荒者展開反擊，由中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）開啟8比0攻勢，扳成100比100平手，而湖人卡魯索（Alex Caruso）隨後連續2次抄截，成功阻斷拓荒者進攻，湖人再度發動16比3 攻勢，讓拓荒者無力追趕，最終湖人以9分差獲勝。

湖人輸掉季後賽首戰後，以4連勝搶下季後賽次輪門票，後續將出戰奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭之間的勝方。

湖人戴維斯今天斬獲全場最多的43分，外加9籃板、4助攻，而詹姆斯拿下36分、10籃板、10助攻，繳出大三元成績。

拓荒者此役共5人得分雙位數，麥卡倫貢獻36分、6 籃板、7助攻，而安東尼發揮老將價值，拿下27分、7籃板。

© 2020 AFP