火箭3人得分達20大關 大勝雷霆季後賽首輪聽牌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奧蘭多29日電） 美國職籃NBA休士頓火箭今天3人得分達20分，哈登更攻下全場最高31分，最終114比80大勝奧克拉荷馬雷霆，，在季後賽首輪取得3比2「聽牌」優勢。

NBA西區季後賽首輪，第4種子火箭與第5種子雷霆在系列賽殺得難分難解，前4戰打完，兩隊以2比2戰成平手。例行賽尾聲就出現傷勢的火箭明星後衛「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook），在季後賽前4戰都高掛免戰牌後，今天歸隊並先發出賽。

今天比賽開打後，哈登（James Harden）單節拿下11分，讓火箭首節24比14領先。次節雷霆急起直追，在施洛德（Dennis Schroder）單節猛灌18分的帶領下，把比分追至45比48。

下半場比賽，第3節火箭在哈登11分帶領下，得分比雷霆多一倍，讓火箭85比63要回兩位數的12分領先，末節雷霆進攻持續低迷，最終火箭114比80獲勝。

雷霆今天輸球並不冤枉，整體投籃命中率僅3成15，三分球更是45投僅7中，命中率差到只有1成56。

火箭今天3人得分破十，哈登轟下全場最高31分，科溫頓（Robert Covington）砍進個人在季後賽最多的6記三分球，攻下22分；高登（Eric Gordon）貢獻20分。今年季後賽首度出賽的衛斯布魯克，這場比賽手感不佳，包括三分球兩次出手都落空在內，13投僅3中，有7分、7助攻、6籃板、1抄截的進帳。

這場比賽雷霆4人得分達兩位數，其中以替補的施洛德攻下19分最高，保羅（Chris Paul）獲得16分。亞當斯（Steven Adams）有12分、14籃板，替補的貝茲里（Darius Bazley）進帳10分、12籃板，兩人都有「雙十」成績。

© 2020 AFP