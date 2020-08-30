疫情帶動線上消費 零售業電商表現走揚

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎30日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為全球經濟帶來大震蕩，傳統大型零售業者因疫情裁員，有時候一砍就是數千人，相形之下，封鎖限制措施卻大幅推升了電子商務的表現。

根據全球市場研究顧問公司Kantar，國際電子商務僅在過去3個月就成長41%，與2020年迄今為止的22%成長相較，顯示疫情大流行讓民眾轉向線上購物。

英國馬莎百貨集團（Marks & Spencer）18日宣布要裁減7000名員工，數小時後，亞馬遜就說它們要在美國僱用3500人，凸顯了這種趨勢。

英國最大的超市業者特易購（Tesco）也投注可觀的資源在線上業務，表示將創造1萬6000個固定工作機會，以應對強勁成長的線上活動。

那些已經在網路上從事大量活動的公司正在收穫商務數位化的好處，亞馬遜（Amazon）就是帶頭者，在這充滿疫情挑戰的年度，它們下半年的凈利已經上調至2倍。

排在亞馬遜後面的是德國線上流行品零售大咖Zalando，其活躍的基本客戶群在2020年上半年成長20%，達到3400萬人。

美國量販店巨頭沃爾瑪公司（Walmart）雖然不只專註做網路，但也已經轉移經營方向，自美國不斷成長的虛擬商務中獲利。沃爾瑪第2季財報表現超過預估，主因電子銷售成長97%。

© 2020 AFP