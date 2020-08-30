美網前哨戰西南公開賽 喬科維奇逆轉奪冠

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（法新社紐約29日電） 被認為是美網前哨戰的西南公開賽（Western & Southern Open）決賽，網壇世界球王喬科維奇今天先丟1盤再連趕2盤，逆轉擊敗羅尼奇奪冠。

塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic），今天以1比6、6比3、6比4的比數擊敗加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic），奪下他生涯第80座冠軍，今年戰績累積23勝0敗，對戰羅尼奇的成績提升到11勝0敗。這也是喬科維奇生涯第35座ATP大師賽冠軍，追平西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）保持的紀錄。

苦於頸部傷勢，喬科維奇今天這場比賽開打之初打得掙紮，首盤4度出現「雙發失誤」，讓羅尼奇只花30分鐘就拿下首盤。

但過去10次交手都獲勝的喬科維奇很快重振旗鼓，靠第6局關鍵破發，以6比3拿下次盤扳平戰局。

末盤喬科維奇雖先遭破發，陷入0比2落後，但在第3局、第5局回破對手發球局，連下4局的攻勢逆轉局勢，以6比4拿下關鍵一盤，逆轉奪冠。

因為緊接在西南公開賽之後，就是大滿貫等級的美國網球公開賽，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，做為防疫的一環，西南公開賽在美網比賽場地進行，試圖降低球員在移動時產生的染疫風險。

© 2020 AFP