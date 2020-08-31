了結賣壓拖累 亞股止漲回跌

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（法新社香港31日電） 亞洲股市今天在投資人獲利了結賣壓拖累下大多收跌，未能守住美股創新高帶動的盤初漲勢。但在股市名人巴菲特投資日本5大公司逾5%股權激勵下，東京股市逆勢走高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）27日宣布一項政策的調整，可能將利率維持在低點一段時間。鮑爾的演說帶動美股28日收盤再創新高，也激勵亞股盤初勁揚。但在投資人了結獲利下，亞股未能守住盤初漲勢，終場收跌。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「在聯邦資金利率維持在低點和中性水準，以及不強調通膨超標並聚焦在就業下，貨幣政策將會很長一段時間維持在高度提振經濟狀態下，這對股市是好消息。」

殷尼斯說，全球金融危機期間，聯準會2007年中開始降息，8年多後才調升利率，如果要再度升息，可能也會一樣久。

鮑爾的演說帶動美股28日收盤再創新高，也激勵亞股盤初勁揚。但在投資人了結獲利下，亞股未能守住盤初漲勢，終場收跌。

其中盤初漲幅都超過1%的香港股市和上海股市，終場下跌，前者收跌1%，後者收挫0.2%。首爾和台北股市跌幅都超過1%。

雪梨、孟買、雅加達和新加坡股市皆收黑。

日股一枝獨秀，有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）宣布，已經買進日本5大公司超過5%股權，激勵日本商社類股股價大漲，推升大盤漲勢。日經指數終場收漲1.1%。

紐西蘭證券交易所（NZX）上周遭網路攻擊，連續4 天暫停交易，今天再次遭駭，所幸股市交易並未因此受到影響，但威靈頓股市終場收跌1.3%。

證交所主管皮特森（Mark Peterson）表示，美國網路安全公司阿卡邁科技（Akamai Technologies）正在協助網路服務供應商Spark和紐西蘭政府通訊安全局（GCSB）抵禦駭客攻擊 。

© 2020 AFP