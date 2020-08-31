印度控中國又在邊境「挑釁」

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（法新社新德里31日電） 印度軍方今天指控中國在印、中的喜馬拉雅山區邊界採取「挑釁」行動。事發地點靠近6月兩軍鬥毆造成20名印度軍人死亡處。

印度國防部透過聲明表示，拉達克（Ladakh）東部29日晚間發生事端，但聲明未指明兩軍是否爆發新的衝突。

聲明寫道，中國人民解放軍部隊在邊境「發起軍事行動挑釁，意圖改變現狀」；雙方今天正在進行軍事談判。

印、中部隊6月15日曾發生徒手搏鬥事件，造成20名印度軍人死亡。中方雖承認有人員傷亡，但未提供人數。

新德里與北京政府都把邊境再陷緊張歸咎於對方。兩國在1962年爆發邊境戰爭後，雙方軍隊不時對峙。

6月衝突過後，中國與印度軍隊朝這個區域投入數以萬計的兵力。雙方雖舉行軍事和外交對談來舒緩緊張情勢，但談判似已陷入僵局。

印度國防部今天的聲明指出，中國部隊「違反（舒緩邊境緊張情勢的）共識」。

「印度部隊預先制止人民解放軍在班公錯湖（Pangong Tso Lake）南岸的行動，採取措施強化我方陣地，阻撓中國單方面改變實地現狀的意圖。」

「雙方正在楚舒勒（Chushul）召開旅級指揮官會議以解決問題。」

© 2020 AFP