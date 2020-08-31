唐西奇孤掌難鳴 快艇雷納德狂轟33分打落獨行俠

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社邁阿密30日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇今天在季後賽首輪第6戰，以111比97擊敗達拉斯獨行俠，收下次輪門票，快艇當家球星雷納德發威，攻下全隊最高33分，外加14籃板、5抄截和7助攻。

快艇今天與獨行俠過招，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）繳出漂亮成績單，隊友祖巴奇（Ivica Zubac）也貢獻15分和11籃板，喬治（Paul George）繳出15分9籃板和7助攻，傑克森（Reggie Jackson）則貢獻14分。

順利晉級西區季後賽第2輪的快艇，將與猶他爵士、丹佛金塊之間的勝方交手。

快艇首節以5分落後，但第2節開始加足馬力，單節打出28比17優勢，逆轉戰局，半場結束，便以57比51，反超獨行俠6分。

到了下半場，快艇逐步拉開領先分差，傑克森在決勝節投進4顆三分球，快艇最終以14分優勢擊敗獨行俠，以4勝2敗成績晉級下一輪。

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天轟出全場最高38分，外加9助攻和9籃板，連續投進三分球的他在第3節攻下16分，在進入末節前，將比分拉進至74比85，可惜獨木難支，無力挽救球隊遭淘汰的命運。

獨行俠球星芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）此役砍下16分，哈達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻10分。

唐西奇首節末準備上籃時，遭快艇前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）用力擊中頭部，引發濃濃火藥味，莫里斯最終被吹二級惡意犯規遭驅逐出場。

獨行俠大前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因膝傷高掛免戰牌，連續缺陣3場比賽，少了波辛吉斯，獨行俠想要擊敗快艇難上加難。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP