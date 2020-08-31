女神卡卡合體亞莉安娜 戴口罩飆唱Rain On Me氣不喘

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（法新社紐約30日電） 美國樂壇年度盛事之一的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮今天登場，流行樂壇天後女神卡卡（Lady Gaga）大放異彩，一系列搶眼服裝搭配各種創意口罩，宛如她個人的華麗防疫時裝秀。

入圍9項提名的女神卡卡已抱走3項大獎，包括年度最佳藝人獎；流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）也不遑多讓，同樣獲得9項提名。

時尚創意無極限的女神卡卡素有「百變天後」封號，這回端出充滿異國風情的禽鳥裝和鮮綠色緞面短袖禮服等浮誇造型，搭配各種搞怪客制化口罩。

女神卡卡在典禮期間推文說：「在戴口罩蔚為風潮前，我就已經戴上了防護面罩。」

女神卡卡除獲頒年度最佳藝人獎，也抱回MTV特頒的榮譽大獎Tricon Award。

女神卡卡和亞莉安娜合作的Rain On Me，捧回年度歌曲和最佳組合等獎項。MTV音樂錄影帶大獎多數獎項是由粉絲投票決定。

亞莉安娜和加拿大歌手賈斯汀畢伯（Justin Bieber）推出的暖心抗疫合作單曲Stuck With U，則拿下最佳居家MV獎。

加拿大節奏藍調歌手威肯（The Weeknd）以Blinding Lights一曲獲頒最佳節奏藍調歌曲獎。

韓國人氣團體防彈少年團（BTS）首度在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮登台演出，演唱新曲Dynamite，他們也不負眾望，拿下最佳流行團體和最佳韓國藝人獎。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP