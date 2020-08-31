民調：美現役軍人對川普競選連任支持度低

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓31日電） 今天公布的最新民調結果顯示，美國現役軍人只有37.4%支持川普總統競選連任，43.1%支持川普的民主黨籍對手拜登（Joe Biden）。

由美國「軍事時報」（Military Times）和雪城大學（Syracuse University）退伍軍人與軍眷研究所（Institute for Veterans and Military Families）進行的這項民調顯示，受調者對川普觀感不佳，有42%強烈反對川普，只有38%認同共和黨籍的川普。

川普在這項民調的支持率較2019年12月的上次調查滑落，當時他還有42%支持率。

針對1018人進行的這項民調，時間在民主與共和兩黨近來召開全國代表大會之前。兩黨都在全代會陳述選民應支持各自候選人的理由。

川普曾誇耀軍人對他高度支持，並吹捧自己增加了國防預算，不過這都因他和國防部領導階層經常爭執而打了折扣，包括他2019年12月將人望頗高的前國防部長馬提斯（Jim Mattis）革職，同時他與現任部長艾斯培（Mark Esper）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）也有政策衝突。（譯者：張佑之）

© 2020 AFP