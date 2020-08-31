法國1名高階軍官疑涉為俄刺探機密 已遭收押

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（法新社巴黎30日電） 法國當地媒體與法律消息人士今天指出，一名派駐北大西洋公約組織的法國高階軍官涉嫌為俄羅斯當間諜，已遭起訴並收押。

法國的「歐洲第一電台」（Europe 1）報導，涉案的法國軍官是派駐北約在義大利的基地，涉嫌為俄國刺探機密。一名法律消息人士證實，這名涉案的法國軍官派駐海外。

法國政府證實，他們正就「危害國家安全」調查一名高階軍官。法國國防部長帕利（Florence Parly）受訪時說：「我能證實的是，一名高階軍官正為危害國家安全接受法律調查程序。」

帕利表示，法國當局已採取「所有必要保護措施」確保司法部門能在不破壞國家機密下執行調查工作；法國國防部表示，會就本案充分與司法單位配合。

法律消息人士透露，涉案軍官因涉及「妨害國家基本利益向境外勢力泄露情報」遭收押並起訴。起訴的犯行包括「向境外勢力交付情資」、「意圖為交付情資予境外勢力而搜集妨害國家基本利益的資訊」、「危害國防機密」等。

「歐洲第一電台」披露，涉案人是派駐於北約義大利基地的一名中校，會講俄語，在義國曾被看到與一名被確認是俄羅斯軍事情報局（GRU）幹員的人接觸；據法國安全單位的說法，被告派駐的基地是在拿坡里，北約在義大利的主要單位都在當地。

被告是結束回國休假準備返回義大利時，遭法國國內情報總局（DGSI）逮捕，被收押在巴黎的看守所。

© 2020 AFP