波士頓民眾街頭抗議 反對強制學生接種流感疫苗

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（法新社波士頓30日電） 為緩和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，美國麻州政府強制規定學生應注射流感疫苗；今天在波士頓街頭，有數以百計民眾抗議當局這項新規定。

美國東北部麻薩諸塞州（Massachusetts）於8月19日發布這道政令，成為全美第一個州府將季節性流感疫苗列入強制學生注射疫苗名單中；不過，基於宗教或健康理由，得以豁免於這項規定。

各級學校為疫情停課數個月後，目前麻州約有7成學區計畫在秋季至少部分恢復上課。

示威者今天在州議會大樓外面和平集會，譴責他們所謂的個人權利受侵害，反對強制注射流感疫苗新規定。

抗議群眾里有許多父母帶着小孩，也包括一些專業醫務助理人員代表，諸如脊椎指壓治療師李克勒（Carla Leclerc）等。

李克勒告訴法新社說：「我強烈反對強制流感疫苗注射和任何強制性措施，這應由父母作選擇，以決定是否要給孩子注射疫苗，特別是流感疫苗，它甚至不安全、非必要且無效。」

美國政府幾位高階官員，包括疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）已敦促民眾今年要注射季節性流感疫苗。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP