澳洲將對外國勢力介入大學展開調查

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（法新社雪梨31日電） 正當澳洲社會對於中國影響力滲入的憂慮與日俱增之際，澳洲代理移民部長塔吉今天透露，澳洲國會情報和安全委員會將提案，對外國勢力可能介入公立大學的情況展開調查。

這份提案的背景，是澳洲校園傳出疑似中國影響力滲入的連串爭議事件，包括大學資料遭駭客竊取、學校接受可疑捐款和批評北京人士遭恫嚇。此外，澳中兩國學者和科學家間的研究合作本質也受外界質疑。

身兼澳洲人口、城市和都市基礎建設部長的塔吉（Alan Tudge）告訴天空新聞網（Sky News），外國勢力介入澳洲的情況越來越嚴重，已達到「二戰以來未見程度」，因此國會考慮展開的調查，是澳洲政府試圖因應情勢的最新行動。

澳洲政府不到一年前才就國內大學的研究合作、資安和國際夥伴關係等事項宣布新準則。坎培拉上周又宣布將爭取新授權，以取消地方當局和外國所簽訂會威脅到澳洲國家利益的合約。這種龐大的權力將及於大學。

塔吉表示，國會準備展開的調查，會比先前對疑似外國勢力介入的調查「更進一步」。他說：「我們有必要確定，及確保民眾安心，我們的大學沒有外國勢力介入。」但他未提及調查是否針對中國。

澳洲媒體報導，澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）昨天已致函國會情報和安全聯合委員會（Parliament Joint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie），列出調查的職權範圍。海斯迪是執政黨國會議員，也經常公開批評中國。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP