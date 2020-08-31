蒙特內哥羅選情緊繃 執政黨面臨在野黨嚴峻挑戰

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（法新社蒙特內哥羅波德里查30日電） 蒙特內哥羅今天舉行國會大選，民調預測執政的「社會主義者民主黨」（DPS）將以些微差距領先對手，但若在野黨連成一氣，恐使得DPS 30年來首度失去執政權。

出口民調顯示，由蒙特內哥羅總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic）領導的社會主義者民主黨只取得略高於1/3的選票，將是蒙特內哥羅獨立以來最糟糕的選舉結果。

如果主要的親塞爾維亞在野黨與另外兩個反對陣營聯手，就能將社會主義者民主黨趕下台，為擁有62萬人口的蒙特內哥羅帶來政治大地震。

從1990年代南斯拉夫瓦解、2006年脫離塞爾維亞獨立到2017年加入北大西洋公約組織（NATO），在朱卡諾維奇領導蒙特內哥羅之下，社會主義者民主黨從未輸過一場選舉。

但在底氣十足的右翼和親塞爾維亞陣營希望與塞爾維亞和俄羅斯關係更密切之下，今年社會主義者民主黨面臨嚴峻挑戰。

根據選舉觀察機構CeMI的部分計票結果，社會主義者民主黨可望在國會81個席次中取得30席，親塞爾維亞聯盟「為了蒙特內哥羅的未來」（For the Future of Montenegro）可望拿下27席。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

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