遭澳洲拒5G門外 華為提前結束橄欖球隊贊助合約

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（法新社雪梨31日電） 華為遭澳洲拒於5G門外之後，這家四面楚歌的中國電信商今天以「負面商業環境」為由，宣布提前結束與澳洲橄欖球聯盟球隊坎培拉奇襲隊（Canberra Raiders）的贊助合約。

坎培拉奇襲隊是華為在全球第一個大型運動贊助對象，贊助關係已近10年，球隊的球具正面都印有華為標誌和公司名稱。

但華為今天發聲明指出，「持續負面的商業環境，對我們計畫中的營收流帶來的衝擊遠比最初預期還大」，因此決定提前一年結束合約。

華為澳洲分公司公共事務部門主管密契爾（Jeremy Mitchell）表示：「很遺憾合約是以這種方式結束，但我們非常自豪，能在這個偉大的全國橄欖球聯賽（NRL）扮演這個卑微的角色。」

「我們近十年來身為奇襲隊主要贊助商，是澳洲體壇最值得稱道的成功事跡之一，很難過贊助要就此告終。」

2018年澳洲以華為可能和北京政府有關係為由禁止華為參與5G建設之後，中澳關係急轉直下。今年，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）加入美國呼籲，要求針對爆發於中國武漢的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進行獨立調查，中澳關係再遭打擊。

華為仍會維持對奇襲隊的參與，公司標誌會移到球衣背面，也保有在坎培拉華為奇襲隊訓練中心（Huawei Raiders Training Centre）的命名權，因為「這是我們技術的重要展示」。

密契爾表示，華為被禁止參與5G之後，「我們勉強找到了持續贊助的財源，但我們現在已無法再繼續贊助」。

© 2020 AFP