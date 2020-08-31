黎巴嫩任命新總理 承諾儘速展開改革

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（法新社貝魯特31日電） 黎巴嫩總統府今天宣布，任命駐德國大使阿迪布擔任新總理。阿迪布隨後表示，他將儘速組新政府並啟動改革，以尋求國際貨幣基金（IMF）金援，協助國家度過貝魯特大爆炸危機。

阿迪布（Mustapha Adib）抵達位於首都貝魯特（Beirut）附近城市巴達（Baabda）的總統府，並會見總統奧恩（Michel Aoun）和國會議長柏瑞（Nabih Berri）後，黎巴嫩總統府發表電視聲明宣布任命消息。

48歲的阿迪布隨後發表電視演說表示：「有必要以最快速度組成政府，並立即展開改革行動，從與國際貨幣基金（IMF）達成協議開始。」

一名法新社特派員稍晚見到阿迪布戴口罩巡視貝魯特的傑梅澤區（Gemmayzeh），這個區在本月4日發生的大爆炸受到重創。記者聽到他對一位居民說：「你們要相信我。」

阿迪布還會見在重災區帶領紓困行動的志工，並告訴他們，政府將和他們一同努力重建貝魯特。爆炸發生至今，尚無其他黎巴嫩高層官員訪問過港口爆炸地附近區域。

黎巴嫩在大爆炸前已深陷1990年內戰結束以來最嚴重經濟危機。當局今年5月開始和國際貨幣基金展開金援協商，但談判幾無進展，已有3名黎巴嫩政府協商團隊成員因不滿當局處理危機方式而辭職。

貝魯特大爆炸造成180多人死亡，首都多個地區淪為一片荒廢，令黎巴嫩的經濟危機加深。原總理狄亞布（Hassan Diab）也在10日宣布內閣總辭，負起責任。

根據世界銀行（World Bank）估計，貝魯特大爆炸造成最高達46億美元（約新台幣1351億元）的財物損失，對經濟活動的衝擊則可能達到35億美元（約新台幣1028億元）。

阿迪布在今天演說中表示，現在已經沒有時間來空談承諾和願望，而是應該儘速啟動國際社會長久以來要求的改革。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP