黎巴嫩遜尼派穆斯林相挺 駐德大使可望出任新總理

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（法新社貝魯特30日電） 黎巴嫩的遜尼派穆斯林（Sunni Muslim）政界要角今天表態支持駐德國大使阿迪布（Mustapha Adib）成為新任總理。

48歲的阿迪布知名度相對不高，國會即將就這起任命案展開討論。

此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這周也將再度造訪黎巴嫩。馬克宏在8月4日的首都貝魯特港區大爆炸發生之後數日就訪問當地，這次是他不到一個月內二度造訪。

黎巴嫩於1943年擺脫法國託管，宣布獨立，當時境內各教派達成共識，總統須由天主教馬龍派教徒擔任，總理由遜尼派穆斯林（Sunni Muslim）擔任，國會議長由什葉派穆斯林（Shiite Muslim）擔任。

數名前總理，包括遜尼派穆斯林要角哈里里（Saad al-Hariri），今天都宣布支持阿迪布。

由於政府在貝魯特港區爆炸案中難辭其咎，群眾大規模抗議，前任總理狄亞布（Hassan Diab）領導的政府於8月10日總辭。

這起爆炸案奪走至少188條人命、造成數千人受傷，貝魯特大片地區滿目瘡痍。

除了爆炸案後續處理棘手之外，黎巴嫩早就深陷數十年來最嚴重的經濟危機，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）又使局勢雪上加霜。

© 2020 AFP