亞股漲多跌少 市場投資人聚焦美國就業數據

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（法新社香港1日電） 全球股市上個月再度延續漲勢後，亞洲股市今天漲多跌少，同時市場投資人焦點放在美國將於4日公布的就業數據。

那斯達克指數昨天在科技股帶動下再創新高，道瓊工業指數和標準普爾500指數則雙雙收跌，儘管這兩個指數都創下30多年來最佳8月表現。

然而，跡象顯示全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情新增病例攀升，加上美國新紓困振興方案在國會卡關，都讓投資人抱持觀望態度。

富國投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球資產配置策略主管麥米連（Tracie McMillion）說：「在如此強勁的單月表現和3月谷底以來的強勁復蘇下，我們認為未來幾個月可能會看到一些亂流。」

「我們進入了淡季時期，加上美國大選在即，同時也進入秋季，可能會出現冠狀病毒疾病疫情升高的狀況，這也可能讓投資人開始擔心。」

上海股市今天收漲0.4%。中國官方昨天公布數據顯示製造業略有下滑後，今天又有最新調查數據顯示中國製造業活動攀升。

香港和東京股市今天都以近乎持平作收。

首爾、台北和雅加達股市都收高，但雪梨、馬尼拉和威靈頓股市都收跌逾1%。

股市本周焦點在於美國4日將公布8月非農業就業數據，投資人可從這項數據一窺美國經濟現況。此外，美國本周也將公布製造業和服務業數據。

© 2020 AFP