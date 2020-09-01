儘管多國疫情復燃 歐洲學生按計畫重返校園

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（法新社巴黎1日電） 時值多國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情復燃，戴口罩經常是強制規定之際，歐洲包括法國、比利時與英格蘭的學校審慎復學，學生們在今天重回校園。

憂心不已的學生家長與老師們批評官員，嚴格的社交距離與其他防護措施，不足以防範第2波疫情。

不過許多政府堅稱，青年學子失去重要的實體授課才是更大危機，並說讓學童待在家中遠距學習，也讓就業的家長承受沉重負擔。

英國教育大臣威廉森（Gavin Williamson）表示：「我沒有低估過去數月來是如何嚴峻，但我知道重返校園對於學童有多麼重要，不只是為了他們受教，而且是為了他們的發展與福祉。」

聯合國教科文組織（UNESCO）警告，自8月至10月，復學的大約9億中小學生中，真正獲准進入教室的只有半數。UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）昨晚發表聲明說：「數個世代正面臨學校關閉的威脅，這關係到數以億計的學生並且延續了好幾個月。」

在法國，約1240萬學生今天重回學校，並規定所有老師與11歲以上學生都得戴口罩。

在南法城市馬賽就讀中學一年級的馬利（Marie）說：「即使戴口罩感覺有點怪，但這不會困擾我。」

© 2020 AFP