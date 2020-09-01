儘管覬覦梅西 義甲各隊仍觀望居多

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（法新社羅馬31日電） 阿根廷籍足球巨星梅西（Lionel Messi）離開西甲巴塞隆納似已成定局，但過去一向覬覦梅西的義甲各隊，如今談到是否網羅梅西時已紛紛改口「財務撙節」優先。

讓梅西與C羅（Cristiano Ronaldo）於義甲同台的呼聲頗具吸引力'，義大利也為梅西開出稅務優惠，不讓梅西在西班牙捲入稅務官司的窘境重演。

義大利媒體更是極盡為粉絲織夢，報導今夏梅西的父親已在米蘭購置公寓。

不過最近幾季，即便義甲的頂尖豪門也大多避開與西甲、英超、法甲的豪門比賽砸錢，新冠疫情更讓多數球隊打定主意要在補強時更審慎。

就連義甲龍頭尤文圖斯也坦承，尋求明年10連霸的優先工作是換血，讓年事偏高的球隊陣容年輕化，已「高齡」33歲的梅西自然不是首選。

尤文圖斯已簽下41歲的前義國明星國皮耶羅（Andrea Pirlo）掌兵符，也是皮耶羅生涯首度執教，然後盤出30歲的皮亞尼奇（Miralem Pjanic）迎入24歲的巴西球星亞瑟（Miralem Pjanic）。

上季分居義甲老三、老四的亞特蘭大與拉齊奧，也都放眼於未來性，梅西自然已不在是球隊首選。

© 2020 AFP