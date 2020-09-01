內蒙推漢語教學惹議 數萬蒙古人示威抗議

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（法新社北京1日電） 中國內蒙古要求當地少數民族學校以漢語而非蒙古語教授核心課程，內蒙居民今天說，數萬人參加罕見的抗議和罷課活動，因為他們擔心新課程抹殺少數民族文化。

內蒙古這項政策變化意味着，這個偏遠地區的所有少數民族學校現在都將被要求以漢語而不是蒙古語教授核心課程，這和西藏、新疆類似做法互相呼應，目的是讓少數民族被佔優勢的漢族同化。

來自錫林郭勒盟（Xilingol League）的32歲胡姓牧人告訴法新社：「內蒙古的幾乎每個蒙古人都反對修正課程。」他警告，蒙古兒童母語已經不再流利。

「再過數十年，少數族群語言將瀕臨滅絕。」

內蒙古自治區教育廳8月26日宣布這項政策後，緊張情勢在這片和蒙古、俄羅斯接壤的廣闊草原蔓延。

當地居民提供給法新社的影音片段顯示，各個地區爆發大規模示威抗議，數以百計家長、學生和警方對峙，數以千計學生罷課。

來自興安盟的27歲牧人巴托（Baatar）表示：「內蒙古各地至少有數萬人抗議。」他因為安全考量，不願意透露真實姓名。

「許多父母在學校外抗議，有些（學校）外面有數千名父母，還有一般民眾上街抗議。」

總部位於紐約的非政府組織南蒙古人權信息中心主任恩和巴圖（Enghebatu Togochog）說，這次抗議是一場蔓延到整個內蒙古的「公民不服從抵抗運動」。內蒙古有400多萬蒙古人，占當地人口16%。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP