地球冰蓋迅速消融 與聯合國預估最壞情況一致

(法新社巴黎31日電) 研究人員今天指出,格陵蘭和南極冰蓋目前消融速度,與聯合國預測海平面上升的最壞情形一致,凸顯現有氣候變遷模型中的瑕疵;這兩處的冰蓋容納足以使海平面上升65公尺的凍水。

研究人員在發表於「自然氣候變遷」(Nature Climate Change)的研究中表示,2007年到2017年間海冰消融和碎裂導致冰蓋大量流失的現象,與聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)最極端的預測幾乎完全一致。預測顯示,到2100年前,格陵蘭和南極冰蓋將使全球海平面升高40公分。

海平面上升如此多,恐對全世界造成毀滅性影響,除了加劇風暴潮的破壞力,還會讓沿海地帶數億人口深受反覆、嚴重的水患之苦。

海平面上升40公分,幾乎是政府間氣候變遷問題小組上一次於2014年做出重大評估報告中程預測值的3倍。2014年的報告彙集所有來源,包括高山冰河和海水因暖化膨脹,預測海平面將上升70公分。

雖已觀察到冰蓋加速崩解的事實,與追蹤這些趨勢的模型間明顯有出入,不過政府間氣候變遷問題小組去年針對地球冰凍地區所做的特別報告指出,格陵蘭到世紀末的預測維持不變,而在溫室氣體最大程度排放的情況下,南極洲的預測值僅小幅增加。

報告主筆、里茲大學(University of Leeds)極地觀測與模型中心(Centre for Polar Observation and Modelling)研究人員史雷特(Thomas Slater)向法新社表示:「我們必須進一步設想冰蓋(消融)的最壞情況,因為它們融化的速率已和我們目前預測一致。」

「海平面預測對幫助政府打造氣候政策及減災和適應策略來說,至關重要。」

「若低估未來海平面上升情況,那麼我們祭出的措或許根本不夠,恐使沿海社區易受傷害。」

根據去年公布的研究,政府間氣候變遷問題小組預測,冰蓋在最大程度流失情況下,到了本世紀中葉,全球約有5000萬人每年將面臨沿海洪患。(譯者:李佩珊/核稿:劉文瑜)

© 2020 AFP