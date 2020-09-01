德國經濟部上修今年GDP預估 料將V型復蘇

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（法新社法蘭克福1日電） 德國經濟部長阿特麥爾今天上修國家今年經濟成長預估值，並表示德國經濟正處於V型復蘇。而儘管德國新增武漢肺炎病例再度攀升，他認為境內應可避免重啟嚴格封鎖措施。

阿特麥爾（Peter Altmaier）在記者會上表示，歐洲最大經濟體德國今年國內生產毛額（GDP）預估將萎縮5.8%，優於先前預期的萎縮6.3%，顯示德國正走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情危機最壞情況。

阿特麥爾指出，德國經濟先前經歷「大幅走軟」，但隨後復蘇步伐意外迅速。

德國聯邦統計局（Destatis）先前公布，第二季經濟萎縮達9.7%，創「德國單季GDP數據自1970年開始計算以來最大降幅」。不過德國經濟部表示，國家經濟已在5月度過「衰退谷底」。最近幾次調查也顯示，德國企業信心已改善。

然而另一方面，德國上周平均每日新增武漢肺炎確診病例接近1250例，遠高於7、8月的不到500例。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也預警，未來幾個月抗疫會越來越困難。

德國已開始再度縮緊防疫限制措施，例如政府上周宣布，在須強制戴口罩地點未戴口罩至少罰款50歐元（約新台幣1750元）、今年底前禁止舉辦大型活動，並對從高風險疫區入境人士實施新的隔離規定。

儘管如此，阿特麥爾表示，德國「能夠也將會」避免再度實施類似3、4月的封鎖措施。他說：「感染率上升的情況，將可透針對性及區域性限制措施來解決。因此接下來幾個月，經濟復蘇將能持續逐漸改善。」

© 2020 AFP