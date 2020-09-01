沙烏地阿拉伯肅貪 軍事指揮官父子遭撤職

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社利雅德1日電） 根據沙烏地阿拉伯國營媒體報導，在政府最新的反貪腐整肅行動中，一名高階軍事指揮官與他的兒子因遭控涉貪於今天被撤職。

根據報導，聯合部隊司令法赫德親王（Prince Fahad bin Turki）和他在北部焦夫（Al-Jouf）地區擔任副酋長的兒子阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Fahad），因涉及貪腐雙雙被解職並接受調查。

報導引述沙國國王沙爾曼（King Salman）的命令說，另有數名國防部的其他官員與文職僱員也因涉貪而遭到調查。

法赫德擔任沙國所領導聯軍的指揮官，這支聯軍在鄰國葉門與和伊朗掛鉤的叛軍青年運動（Houthi）作戰。

沙國一批官員上月因捲入旅遊項目的貪污案而被撤職，當中也包括多位高階安全部隊指揮官。

沙國於2017年展開反貪行動時，曾有數百名尊貴的王子、部長與企業界人士被拘押在首都利雅德的麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton Hotel）。

許多人被關押數周，大多數人在同意支付鉅額和解金後獲釋。當局指出，他們追回的金額超過4000億里亞爾（約新台幣3兆1327億元）。

© 2020 AFP