無視他人反對 川普執意造訪威斯康辛州基諾沙市

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（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普無視部分人士的反對，今天他將帶着競選連任口號「法律與秩序」前往威斯康辛州基諾沙市，這裡是白人警察槍擊非裔人士布雷克並引發最新暴力衝突的所在地。

29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在基諾沙市（Kenosha）遭白人警察近距離開7槍，導致他癱瘓，當時布雷克的3個稚齡兒子就坐在車上目睹一切，事件引發當地反對警察施暴和種族歧視的抗議示威。

對於造訪美國總統大選關鍵搖擺州威斯康辛州之旅，川普曾說他無意跟布雷克的家屬見面或談話。

川普此行另有盤算，他將與執法部門人員溝通，並視察布雷克遭槍擊後當地發生暴力衝突所造成的損害。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）昨天告訴記者，川普將「訪視當地執法部門與部分企業主，且會視察損害」。

另外，川普也不願譴責17歲少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）持槍射示威者所造成的傷亡。黎頓豪斯25日晚間在抗議警方執法過當的示威中開槍掃射，造成2死1傷，當局依殺人罪逮捕他。

威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）曾要求川普別來，原因是擔憂緊張情勢加劇。民主黨籍的基諾沙市長安塔拉米安（John Antaramian）也說，現在不是總統到訪的好時機，

川普昨天則宣稱，他的威斯康辛之旅「可望為我們的國家增添愛與尊重」。

© 2020 AFP